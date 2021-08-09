Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт
Фото: МИД РФ

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио показали, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Сергей Лавров в понедельник, 9 августа.

— Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент (России Владимир Путин — прим. «ВМ»): любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны, — обратился дипломат к спортсменам на праздничном концерте в честь возвращения сборной с Игр.

Честным спортсменам, по его словам, не страшны никакие интриги. Атлетам удалось посрамить «всех этих политиканов», добавил министр.

Членам сборной удалось отстоять собственное достоинство, а также честь спорта и страны, приводит слова Лаврова ТАСС.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Играх в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.

Читайте также:
сборная РоссииОлимпиада в Токио — 2020Сергей Лавров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте