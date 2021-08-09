Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт

Фото: МИД РФ

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио показали, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Сергей Лавров в понедельник, 9 августа.

— Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент (России Владимир Путин — прим. «ВМ»): любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны, — обратился дипломат к спортсменам на праздничном концерте в честь возвращения сборной с Игр.

Честным спортсменам, по его словам, не страшны никакие интриги. Атлетам удалось посрамить «всех этих политиканов», добавил министр.

Членам сборной удалось отстоять собственное достоинство, а также честь спорта и страны, приводит слова Лаврова ТАСС.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Играх в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.