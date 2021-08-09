ФК «Сочи» обыграл «Урал» в матче третьего тура РПЛ

Фото: Twitter / pfcsochi

Футболисты «Сочи» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи и закончилась со счетом 2:0.

Со стороны хозяев отличились Ивелин Попов (9-я минута) и Кристиан Нобоа (71-я).

«Сочи» с шестью очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с одним баллом в активе расположился на 15-й строчке.

Сочинцы сыграют в четверг, 12 августа, с сербским «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. «Урал» отправится в гости к московскому «Спартаку» в рамках РПЛ в субботу, 14 августа.

4 августа «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.

Позднее спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов рассказал о планах подать в отставку. Свое решение он объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

В свою очередь Федун, комментируя отставку, заявил, что «это немужской поступок — бежать после поражений».