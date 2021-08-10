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Человек погиб в аварии на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Человек погиб в аварии на западе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рябиновая улицаКарта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла в Западном административном округе Москвы в ночь на вторник, 10 августа. Об этом рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Инцидент произошел на пересечении Рябиновой улицы с проспектом Генерала Дорохова. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 60 раз. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

ДТП стало меньше по сравнению с предшествовавшей неделей — с 26 июля по 1 августа. Тогда произошло 137 случаев ДТП. Число пострадавших составило 159 человек, еще три погибло.

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