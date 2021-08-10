«Очередная глупость»: в Крыму оценили требование Киева выплатить репарации

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Высказывания украинских властей о том, что Россия заплатит Украине репарации за Крым, являются «очередной глупостью». Об этом во вторник, 10 августа, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

— Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история, — сказал Фикс.

Также он добавил, что на Украине почему-то не хотят вспоминать о том, как «разворовывали» Крым до его воссоединения с Россией.

8 августа в интервью журналисту Евгению Киселеву вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о «возвращении» Крыма. По его мнению, «возвращение» полуострова не будет быстрым, а России якобы предстоит выплатить репарации, передает РИА Новости.

В июне этого года правительство Украины разработало и согласовало стратегию внешнеполитической деятельности государства до 2024 года. Она содержит намерение добиться от российской стороны «компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».