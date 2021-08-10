Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 60 тысяч москвичей получили психологическую поддержку по телефону с начала года

Полина Долганова

Город
Около 60 тысяч москвичей получили психологическую поддержку по телефону с начала года
Фото: Pixabay

Подразделение Московской службы психологической помощи населению (телефон 051) отмечает свой юбилей. Работа телефонных линий, которые ежедневно оказывают москвичам поддержку в трудной жизненной ситуации, запустилась ровно 15 лет назад. С этого момента специалисты помогли почти 850 тысячам жителей столицы. С начала этого года помощь получили около 60 тысяч человек.

— В целом за последние несколько лет изменилось отношение людей к психологической помощи. Горожане стали чаще делиться своими переживаниями с профессионалами, повысился престиж работы психолога, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.

По ее словам, за последние два года количество звонков на номер поддержки увеличилось на 20 процентов.

Специалисты службы поддержки помогут горожанам в любой ситуации. Каждый человек сможет рассказать профессиональному собеседнику о проблемах на работе, в семье или на учебе.

С мобильного телефона за помощью рекомендуется обращатьсяпо номеру +7 (495) 051. С городского аппарата можно звонить по номеру 051.

Чаще всего люди обращаются за помощью во второй половине суток. Именно в это время в службе отмечается пик звонков.

Психологи, работающие на линии поддержки, активно взаимодействуют с социальными службами города, с МЧС России и с врачами.

Служба поддержки оказывает психологическую помощь комплексно. Так, например, специалисты разговаривают с горожанами по видеосвязи, а также консультируют их в круглосуточном психологическом чате Don’t Panic. В том случае, если разговора по телефону недостаточно, эксперты могут пригласить своего собеседника на бесплатную встречу в одно из территориальных подразделений Московской службы психологической помощи населению, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
москвичиразговор по телефонупомощь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте