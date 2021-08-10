Около 60 тысяч москвичей получили психологическую поддержку по телефону с начала года

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Подразделение Московской службы психологической помощи населению (телефон 051) отмечает свой юбилей. Работа телефонных линий, которые ежедневно оказывают москвичам поддержку в трудной жизненной ситуации, запустилась ровно 15 лет назад. С этого момента специалисты помогли почти 850 тысячам жителей столицы. С начала этого года помощь получили около 60 тысяч человек.

— В целом за последние несколько лет изменилось отношение людей к психологической помощи. Горожане стали чаще делиться своими переживаниями с профессионалами, повысился престиж работы психолога, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.

По ее словам, за последние два года количество звонков на номер поддержки увеличилось на 20 процентов.

Специалисты службы поддержки помогут горожанам в любой ситуации. Каждый человек сможет рассказать профессиональному собеседнику о проблемах на работе, в семье или на учебе.

С мобильного телефона за помощью рекомендуется обращатьсяпо номеру +7 (495) 051. С городского аппарата можно звонить по номеру 051.

Чаще всего люди обращаются за помощью во второй половине суток. Именно в это время в службе отмечается пик звонков.

Психологи, работающие на линии поддержки, активно взаимодействуют с социальными службами города, с МЧС России и с врачами.

Служба поддержки оказывает психологическую помощь комплексно. Так, например, специалисты разговаривают с горожанами по видеосвязи, а также консультируют их в круглосуточном психологическом чате Don’t Panic. В том случае, если разговора по телефону недостаточно, эксперты могут пригласить своего собеседника на бесплатную встречу в одно из территориальных подразделений Московской службы психологической помощи населению, передали на официальном сайте мэра Москвы.