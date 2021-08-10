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Мужчина несколько месяцев притворялся больным, выманивая у девушки деньги на «лечение»

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина несколько месяцев притворялся больным, выманивая у девушки деньги на «лечение»
Фото: pexels.com

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который похитил деньги у жительницы Подмосковья обманным путем. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, мужчина познакомился со своей будущей жертвой на сайте знакомств. Спустя какое-то время молодые люди стали вместе жить.

Первое время все было хорошо. Однако через пару месяцев злоумышленник рассказал девушке историю своей вымышленной болезни. Ссылаясь на трудности на работе и острую нужду в деньгах для лечения своего «недуга», он брал у женщины деньги в течение нескольких месяцев.

В какой-то момент потерпевшая попросила мужчину вернуть долг. После этого преступник больше не приезжал к ней в квартиру и перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего из другого региона России, — заключила Гузь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Мошенники часто используют сайты знакомств для поиска своих жертв. Так, москвич лишился десяти тысяч рублей, желая сходить на свидание в театр с незнакомкой, с которой познакомился в интернете.

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