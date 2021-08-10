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Число новых случаев COVID-19 в Петербурге впервые с февраля стало больше, чем в Москве

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Число новых случаев COVID-19 в Петербурге впервые с февраля стало больше, чем в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1811 новых случаев заболевания коронавирусом. Это число впервые с 3 февраля стало больше, чем в Москве — в столице число заболевших за сутки, зафиксированное во вторник, 10 августа, составило 1639.

При этом в Петербурге за этот период число заболевших стало минимальным с 4 июля. Общее число заболевших за время пандемии в городе составило 547 704 человека, при этом в Москве этот показатель почти в три раза больше — 1 530 989.

В России за сутки, по данным на 10 августа, выявили 21 378 новых случаев COVID-19. Таким образом, за все время пандемии количество заболевших стало 6 491 288. Из них умерло 166 442 человека. Врачи вылечили 5 788 710 пациентов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 5 августа заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах ситуация остается напряженной.

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