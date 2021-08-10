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В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минобрнауки готово корректировать методические рекомендации для вузов против коронавируса. Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев во вторник, 10 августа.

— В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — прим. «ВМ») не просто разъяснять, а применять административные решения, — рассказал чиновник.

Отсутствие справки о вакцинации от COVID-19 не может быть основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в корпус университета, добавил он. Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права, подчеркнул замминистра.

Министерство попросит вузы опубликовать на сайтах и в соцсетях информацию о начале учебного года и процессе заселения, приводит слова Афанасьева РИА Новости.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.

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