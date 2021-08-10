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Москвич пригласил к себе домой приятельниц и лишился почти миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич пригласил к себе домой приятельниц и лишился почти миллиона рублей
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Гурьянова Карта всех событий

Житель столицы лишился всех своих сбережений, пригласив к себе девушек для совместного проведения досуга. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», в полицию обратился 45-летний москвич, проживающий на улице Гурьянова. В один из дней он пригласил к себе двух девушек по вызову. Деньги для них москвич приготовил заранее.

Однако вечер затянулся. Тогда мужчина достал еще денег из коробки, которая была спрятана в отсеке мебели для белья.

После этого все трое продолжили веселиться. Под утро женщины стали собираться. В этот момент пострадавший видимо, решив еще раз отблагодарить дам, снова полез в коробку и обнаружил, что все деньги пропали.

Мужчина спросил у женщин брали ли они указанную коробку. Ответ был отрицательным. После этого москвич обратился в полицию и заявил, что у него украли почти миллион рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Обратный случай, когда пострадал приглашенный гость, произошел в Москве 9 августа. Девушка опоила друга и шантажировала заявлением в полицию ради нового дорогостоящего смартфона.

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