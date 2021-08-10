Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девушка опоила друга и шантажировала заявлением в полицию ради нового телефона

Илья Ашуров

Происшествия
Девушка опоила друга и шантажировала заявлением в полицию ради нового телефона
Фото: sudak.rk.gov.ru
2-я Вольская улица, Москва, Россия Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина пришел в гости к знакомой и лишился 53 тысяч рублей. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», вечером 9 августа потерпевший пришел к своей знакомой, которая проживает на 2-й Вольской улице. Там он встретил трех незнакомых мужчин. Вся компания отдыхала и употребляла алкогольные напитки.

В какой-то момент приглашенный гость решил уединиться со своей знакомой в одной из комнат. В этот момент в комнату вошел другой парень. Он заявил, что хозяйка квартиры состоит с ним в отношениях, и если мужчина не хочет угодить за решетку за «сексуальные домогательства», то ему следует выполнить одно требование — купить телефон.

Спустя какое-то время пострадавший пришел в магазин электроники, где купил дорогостоящий смартфон и аксессуары к нему. Все купленное он передал угрожавшему ему мужчине.

Вскоре после этого молодой человек обратился в полицию.

Еще один неординарный случай мошенничества произошел в Москве в этом месяце. Мужчина несколько месяцев притворялся больным, выманивая у девушки деньги на «лечение». Впоследствии злоумышленника задержали.

Читайте также:
обвинения в домогательствахциничный обманотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте