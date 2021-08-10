Девушка опоила друга и шантажировала заявлением в полицию ради нового телефона

Фото: sudak.rk.gov.ru

2-я Вольская улица, Москва, Россия Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина пришел в гости к знакомой и лишился 53 тысяч рублей. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», вечером 9 августа потерпевший пришел к своей знакомой, которая проживает на 2-й Вольской улице. Там он встретил трех незнакомых мужчин. Вся компания отдыхала и употребляла алкогольные напитки.

В какой-то момент приглашенный гость решил уединиться со своей знакомой в одной из комнат. В этот момент в комнату вошел другой парень. Он заявил, что хозяйка квартиры состоит с ним в отношениях, и если мужчина не хочет угодить за решетку за «сексуальные домогательства», то ему следует выполнить одно требование — купить телефон.

Спустя какое-то время пострадавший пришел в магазин электроники, где купил дорогостоящий смартфон и аксессуары к нему. Все купленное он передал угрожавшему ему мужчине.

Вскоре после этого молодой человек обратился в полицию.

Еще один неординарный случай мошенничества произошел в Москве в этом месяце. Мужчина несколько месяцев притворялся больным, выманивая у девушки деньги на «лечение». Впоследствии злоумышленника задержали.