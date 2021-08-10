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«Грозовой фейерверк» ожидается в Москве в ночь на 11 августа

Виктория Сикерина

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«Грозовой фейерверк» ожидается в Москве в ночь на 11 августа
Фото: Владимир Астапкович

Ночью со вторника, 10 августа, на среду, 11 августа, в столице синоптики ожидают «фейерверк» с грозами и зарницами. В западной части Москвы вспышки молний будут особенно яркими и красочными. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в первую половину ночи выпадет до 13 миллиметров осадков, что составляет 17 процентов месячной нормы. Также в некоторых районах города ожидается град.

— В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов, — рассказал Евгений Тишковец.

Также специалист отметил, что вечером 10 августа в Москве снова начнется проливной дождь. Пик выпадения осадков придется на 21:00 — за три часа синоптики ожидают около 8 миллиметров, сообщает РИА Новости.

Отметим, что днем 10 августа Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень опасности в Москве до 9:00 11 августа. Однако 12 и 13 августа синоптики местами ожидают кратковременные дожди и комфортную температуру.

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