Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов до 10 ноября. Об этом сообщила глава МВД страны Мария Голубева во вторник, 10 августа.

— Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно, — рассказала она.

Режим будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилсе. Госслужба пограничной охраны получит возможность применять физическую силу и специальные средства для возврата в Белоруссию людей, которые незаконно пересекли границу.

Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная полиция также окажут пограничникам помощь в обеспечении контроля на латвийско-белорусской границе. За последние пять дней там задержали 283 человека, а всего с начала года — 343, отмечает агентство LETA.

В начале июля правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сотрудникам силовых структур усилить охрану госграницы на всей протяженности. Он заявил, что «не дай бог» сопредельные страны попытаются реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов в страну через официальные КПП.