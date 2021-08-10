Вице-премьер Украины предложил развернуть на территории страны ПВО США

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Киев призвал Вашингтон развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны (ПВО) США. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников во вторник, 10 августа.

— Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет, — рассказал чиновник на встрече с главой фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом.

Резников также добавил, что Россия якобы планирует разместить ядерные силы в Крыму. Москва, по его мнению, оккупировала Азовское море и милитаризировала Черное море.

Россия с опорой на Крым якобы осуществляет военные операции в Африке, Ближнем Востоке и на Балканах, приводит слова Резникова РИА Новости.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы России будут размещены в Белоруссии при угрозе развязывания новой мировой войны. В данный момент Москве нет смысла тратить деньги и создавать базы в республике, подчеркнул он.

Президент также добавил, что заинтересован в размещении Россией «серьезных ракетных установок» на территории страны. При этом Москва никогда не передвинет в Белоруссию ядерные боеголовки, так как их можно будет обстрелять с территорий Польши и Литвы, заключил Лукашенко.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».