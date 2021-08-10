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Трех генералов отстранили от должностей после ареста экс-главы МВД Камчатки

Иван Юминов

Происшествия
Трех генералов отстранили от должностей после ареста экс-главы МВД Камчатки
Фото: moscow-live

Руководство МВД отстранило от должностей трех генералов после ареста бывшего главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн во вторник, 10 августа.

— От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, а также замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов, — отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

3 августа глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочего визита в Камчатский край представил сотрудникам УМВД по региону нового руководителя Ивана Кокухина, так как его предшественник Михаил Киселев был отстранен от службы в начале июля, а позже — задержан за злоупотребления на работе. Отмечается, что решение об увольнении Киселева было принято руководством МВД после сообщений о его нарушениях.

Колокольцев добавил, что позиция министерства заключается в том, чтобы привлекать к ответственности всех виновных вне зависимости от их должности и потерь для самого МВД. Кокухин в течение последних трех лет работал заместителем начальника УМВД по Забайкальскому краю.

20 июля Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых.

По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.

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