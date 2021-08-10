Дептранс Москвы: Система распознавания лиц в метро не будет обязательной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Система Face Pay, которая позволит оплачивать проезд в столичном метрополитене с помощью технологии распознавания лиц, не будет обязательной для оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В департаменте напомнили, что в настоящее время новая функция проходит тестирование. После ввода в эксплуатацию она будет доступна и в мобильном приложении «Московский транспорт».

— Сервис позволит повысить проходимость турникетов и в будущем ускорить покупку билетов в кассах. Face Pay ни в коем случае не станет обязательным. Все способы оплаты проезда — а их сейчас в московском транспорте больше 10 — останутся и будут работать, — цитирует сообщение департамента Интерфакс.

В пресс-службе отметили, что биометрические данные пассажиров хранятся в защищенном контуре в соответствии с требованиями к Государственным информационным системам. Согласно сообщению, доступа к этим данным нет ни у кого, а хранением платежных данных пользователей Face Pay занимаются банки.

— В приложении «Московский транспорт» персональные данные, связанные с функцией Face Pay, храниться не будут, — подчеркнули в ведомстве.

При помощи сервиса увеличится проходимость турникетов, добавили в департаменте.

Воспользоваться системой Face Pay можно с помощью приложения, где пассажир добавляет свою фотографию и привязывает банковскую карту. После этого он может проходить через турникеты, не прикладывая транспортную или банковскую карту.

5 августа стало известно, что в Москве собрали первую группу участников тестирования сервиса Face Pay, который позволит оплачивать проезд в столичном метрополитене с помощью технологии распознавания лиц. Первая группа участников проверки новой технологии будет состоять из более чем тысячи человек.

До этого, 31 июля, сообщалось, что тестирование технологии Face Pay фокус-группой жителей столицы начинается на Филевской линии столичного метро. Как подчеркнули в дептрансе, москвичам нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу будет находиться круглый черный стикер. Бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте будет сохранена. Персональная информация надежно защищена и никому не передается. Отказаться от участия в проекте можно будет в любой момент.