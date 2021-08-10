Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс Москвы: Система распознавания лиц в метро не будет обязательной

Анастасия Колоскова

Город
Дептранс Москвы: Система распознавания лиц в метро не будет обязательной
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Система Face Pay, которая позволит оплачивать проезд в столичном метрополитене с помощью технологии распознавания лиц, не будет обязательной для оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В департаменте напомнили, что в настоящее время новая функция проходит тестирование. После ввода в эксплуатацию она будет доступна и в мобильном приложении «Московский транспорт».

— Сервис позволит повысить проходимость турникетов и в будущем ускорить покупку билетов в кассах. Face Pay ни в коем случае не станет обязательным. Все способы оплаты проезда — а их сейчас в московском транспорте больше 10 — останутся и будут работать, — цитирует сообщение департамента Интерфакс.

В пресс-службе отметили, что биометрические данные пассажиров хранятся в защищенном контуре в соответствии с требованиями к Государственным информационным системам. Согласно сообщению, доступа к этим данным нет ни у кого, а хранением платежных данных пользователей Face Pay занимаются банки.

— В приложении «Московский транспорт» персональные данные, связанные с функцией Face Pay, храниться не будут, — подчеркнули в ведомстве.

При помощи сервиса увеличится проходимость турникетов, добавили в департаменте.

Воспользоваться системой Face Pay можно с помощью приложения, где пассажир добавляет свою фотографию и привязывает банковскую карту. После этого он может проходить через турникеты, не прикладывая транспортную или банковскую карту.

5 августа стало известно, что в Москве собрали первую группу участников тестирования сервиса Face Pay, который позволит оплачивать проезд в столичном метрополитене с помощью технологии распознавания лиц. Первая группа участников проверки новой технологии будет состоять из более чем тысячи человек.

До этого, 31 июля, сообщалось, что тестирование технологии Face Pay фокус-группой жителей столицы начинается на Филевской линии столичного метро. Как подчеркнули в дептрансе, москвичам нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу будет находиться круглый черный стикер. Бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте будет сохранена. Персональная информация надежно защищена и никому не передается. Отказаться от участия в проекте можно будет в любой момент.

Читайте также:
система распознавания лицМетроТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте