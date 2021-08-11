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Эксперт назвала дополнительный фактор защиты банковской карты от мошенников

Юлия Курганова

Общество
Эксперт назвала дополнительный фактор защиты банковской карты от мошенников
Фото: Pexels

У банковских карт есть параметр защиты, о котором многие люди забывают. О нем рассказала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк.

Она отметила, что чаще всего мошенники пытаются узнать код с обратной стороны банковской карты и коды подтверждения из СМС, которые присылает банк. Но ценность для них представляют и другие данные, включая срок действия карты и имя владельца, их тоже не надо раскрывать незнакомцам.

По словам эксперта, дополнительным параметром защиты банковской карты является проставленная на ней подпись держателя.

— Физическая подпись на банковской карте — важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка, — пояснила Деменюк в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что этот вариант может использоваться для дополнительной проверки в случае крупной покупки или при невозможности подтвердить другие данные по держателю.

Также специалист отметила, что многие перешли на электронные банковские карты в смартфонах. При этом следует побеспокоиться о наличии антивирусных приложений для того, чтобы обезопасить от вирусов устройство.

Деменюк посоветовала при использовании смартфона в качестве платежного средства использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или push-код.

Адвокат объяснила, как не стать жертвой фишинговых страниц. Современные аферисты больше не залезают в карманы своих жертв, чтобы нажиться чужими деньгами. Сейчас они могут просто создать фишинговую страницу.

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