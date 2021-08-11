Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 августа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 11 августа, столичный регион будет находиться в северной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура ожидается 21-26 градуса тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области жара спадет, кислородный режим и атмосферное давление в норме. Для большинства такие погодные условия вполне комфортные и не должны вызвать метеопатические реакции.

Однако у людей с повышенной метеочувствительностью, особенно с длительным стажем хронических недугов, психо-эмоциональными расстройствами, синдромом хронической усталости, даже незначительные колебания метеопараметров могут провоцировать обострения и ухудшение самочувствия.

Рекомендуется совершать небольшие прогулки и дышать свежим воздухом, что улучшает кислородное обеспечение организма, снижает проявления гиподинамии и нормализует сосудистый тонус.

Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад. В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — именно тогда в космосе пронесется поток Персеиды.