Здание телеканала загорелось в Красноярске, сотрудников эвакуировали

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожар произошел в здании телекомпании «Афонтово» в Красноярске утром в среду, 11 августа. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и эвакуации сотрудников.

По предварительной информации, горит помещение с техникой. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Местный портал NGS24 сообщает со ссылкой на МЧС, что в подвале здания загорелся строительный мусор на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 58 человек. На месте происшествия работают 11 единиц техники, 34 человека личного состава МЧС.

Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье. Строящееся трехэтажное здание расположено возле психбольницы № 5. Огонь распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров.