Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые обнаружили витамин, защищающий от опасного атеросклероза

Юлия Курганова

Общество
Ученые обнаружили витамин, защищающий от опасного атеросклероза
Фото: pixabay.com

Ученые Университета Эдит Коуэн в Соединенных Штатах установили, что люди, придерживающиеся диеты, богатой витамином К, имеют на 34 процента более низкий риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом.

Специалисты изучили данные более чем 50 тысяч человек, которые участвовали в исследовании 23 года.

Ученые уточнили, что в продуктах содержится два типа витамина K: витамин K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах, таких как сыр.

Оказалось, что люди с наибольшим потреблением витамина K1 на 21 процент реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, в то время как для витамина K2 риск развития таких заболеваний был на 14 процентов ниже.

Исследователи считают, что витамин К защищает от накопления кальция в основных артериях, поэтому значительно снижается риск атеросклероза, сообщается на портале Journal of the American Heart Association.

Эндокринолог объяснила, о каких болезнях сигнализируют трещины на пятках. Для большинства людей трещины на пятках являются проблемой, связанной лишь с внешним видом стопы. Но иногда они могут доставлять серьезный дискомфорт — быть болезненными и приводить к кровотечению.

Читайте также:
ученыевитаминыболезни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте