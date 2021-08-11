Ученые обнаружили витамин, защищающий от опасного атеросклероза

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Ученые Университета Эдит Коуэн в Соединенных Штатах установили, что люди, придерживающиеся диеты, богатой витамином К, имеют на 34 процента более низкий риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом.

Специалисты изучили данные более чем 50 тысяч человек, которые участвовали в исследовании 23 года.

Ученые уточнили, что в продуктах содержится два типа витамина K: витамин K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах, таких как сыр.

Оказалось, что люди с наибольшим потреблением витамина K1 на 21 процент реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, в то время как для витамина K2 риск развития таких заболеваний был на 14 процентов ниже.

Исследователи считают, что витамин К защищает от накопления кальция в основных артериях, поэтому значительно снижается риск атеросклероза, сообщается на портале Journal of the American Heart Association.

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