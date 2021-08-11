Названы зарплаты, на которые претендуют москвичи при поиске работы
Москвичи, которые ищут работу на рынке труда, претендуют на меньшую заработную плату, нежели им готовы предложить. Статистика следует из данных аналитиков Авито Работы.
Отмечается, что многие соискатели указывают в резюме почасовую желаемую оплату, в то время как работодатели, как правило, сообщают всю сумму за месяц.
Самая большая разница по стране между ожидаемой заплатой и той, которую готово предложить руководство, отмечается в отраслях производства, сырья и сельского хозяйства. Соискатели там претендуют на зарплату в размере 18 тысяч рублей в месяц, однако им готовы платить около 35 тысяч рублей. На одну вакансию в этих отраслях приходится около 0,4 резюме. В столице руководство предприятий, задействованных в этих отраслях, готово платить сотрудникам около 60 тысяч рублей в месяц, в то время как будущие работники рассчитывают изначально на зарплату 25 тысяч рублей.
На втором месте по показателю «скромности» по России оказались кандидаты на места в государственных учреждениях и НКО. Там россияне оценивают свою работу в среднем на 20 тысяч рублей в месяц, однако им готовы платить 35 тысяч. В данной сфере также отмечается достаточно высокая конкуренция. На одну вакансию в госсекторе приходится 2,7 резюме. Московские соискатели претендуют в этой сфере в среднем на 35 тысяч рублей, хотя им готовы предложить 60 тысяч.
На третьем месте расположилась сфера охраны и безопасности. Показатели по РФ показывают, что охранники рассчитывают получать 15 тысяч рублей ежемесячно. Работодатели в свою очередь предлагают около 26 тысяч рублей. Ситуация в Москве развивается пропорционально показателям по стране. Готовые получать 30 тысяч рублей потенциальные работники охранной сферы по итогу выходят на зарплату 50 тысяч рублей.
В топ профессий, где кандидаты недооценивают свой потенциал, также вошли ЖКХ, продавцы, консультанты, юристы, администраторы и бухгалтеры.
Наименьшие надежды на высокую зарплату возлагают соискатели производственных профессий в Ставрополе. Там люди готовы получать 12 тысяч рублей при предложенных 30-ти. Следом идет вышеуказанная Москва. Замыкает тройку самых скромных регионов Краснодар. Там сотрудники отрасли производства готовы жить на 20 тысяч рублей каждый месяц при предлагаемых сорока.