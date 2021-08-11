Названы зарплаты, на которые претендуют москвичи при поиске работы

Фото: Pixabay

Москвичи, которые ищут работу на рынке труда, претендуют на меньшую заработную плату, нежели им готовы предложить. Статистика следует из данных аналитиков Авито Работы.

Отмечается, что многие соискатели указывают в резюме почасовую желаемую оплату, в то время как работодатели, как правило, сообщают всю сумму за месяц.

Самая большая разница по стране между ожидаемой заплатой и той, которую готово предложить руководство, отмечается в отраслях производства, сырья и сельского хозяйства. Соискатели там претендуют на зарплату в размере 18 тысяч рублей в месяц, однако им готовы платить около 35 тысяч рублей. На одну вакансию в этих отраслях приходится около 0,4 резюме. В столице руководство предприятий, задействованных в этих отраслях, готово платить сотрудникам около 60 тысяч рублей в месяц, в то время как будущие работники рассчитывают изначально на зарплату 25 тысяч рублей.

На втором месте по показателю «скромности» по России оказались кандидаты на места в государственных учреждениях и НКО. Там россияне оценивают свою работу в среднем на 20 тысяч рублей в месяц, однако им готовы платить 35 тысяч. В данной сфере также отмечается достаточно высокая конкуренция. На одну вакансию в госсекторе приходится 2,7 резюме. Московские соискатели претендуют в этой сфере в среднем на 35 тысяч рублей, хотя им готовы предложить 60 тысяч.

На третьем месте расположилась сфера охраны и безопасности. Показатели по РФ показывают, что охранники рассчитывают получать 15 тысяч рублей ежемесячно. Работодатели в свою очередь предлагают около 26 тысяч рублей. Ситуация в Москве развивается пропорционально показателям по стране. Готовые получать 30 тысяч рублей потенциальные работники охранной сферы по итогу выходят на зарплату 50 тысяч рублей.

В топ профессий, где кандидаты недооценивают свой потенциал, также вошли ЖКХ, продавцы, консультанты, юристы, администраторы и бухгалтеры.

Наименьшие надежды на высокую зарплату возлагают соискатели производственных профессий в Ставрополе. Там люди готовы получать 12 тысяч рублей при предложенных 30-ти. Следом идет вышеуказанная Москва. Замыкает тройку самых скромных регионов Краснодар. Там сотрудники отрасли производства готовы жить на 20 тысяч рублей каждый месяц при предлагаемых сорока.