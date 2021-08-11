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Более 90 процентов столичных роддомов и перинатальных центров подключились к ЕМИАС

Илья Ашуров

Город
Более 90 процентов столичных роддомов и перинатальных центров подключились к ЕМИАС
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

В настоящее время 95 процентов столичных родильных домов и перинатальных центров подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом в среду, 11 августа, сообщила, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе, на сегодняшний день подключены уже 95 процентов этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе, — сказала заместитель мэра.

ЕМИАС позволяет врачам получать доступ к электронным медкартам пациентов. Подключения роддомов и перинатальных центров к этой системе повысит эффективность оказания медицинской помощи пациенткам, а также улучшит взаимодействие между медучреждениями.

Кроме того, на платформе ЕМИАС врачи могут вести историю наблюдения ребенка с самого его рождения. Таким образом, цифровые медицинские документы ребенка всегда доступны родителям.

— Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе. Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту, — пояснила Анастасия Ракова.

Также она добавила, что подключение медучреждений к единой цифровой системе гарантирует прозрачность всех этапов диагностики пациентов, а также их лечения и наблюдения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

29 июля Анастасия Ракова сообщила, что 43 столичных стационара подключили к ЕМИАС. Это составляет 65 процентов от всех больниц столицы. Еще в 11 учреждениях идут работы по подключению.

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