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Самая эффектная фотография районного парка или сквера появится на картах «Тройка»

Илья Ашуров

Город
Самая эффектная фотография районного парка или сквера появится на картах «Тройка»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице пройдет конкурс «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы», в рамках которого выберут самую эффектную фотографию районного сквера или парка. Победившее фото разместят на проездном билете «Тройка».

— Участвовать может любой желающий старше 18 лет. Фотографии будут принимать с 11 по 23 августа. Обязательное условие: на снимке должна быть одна из 12 новых районных достопримечательностей, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Парки и скверы, которые выбрали для конкурса, создали или реконструировали по столичной программе «Мой район». Основная цель запущенной в апреле 2019 года программы — благоустройство городской среды в каждом районе.

Открытое голосование за конкурсные снимки пройдет с 30 августа по 20 сентября на платформе «Активный гражданин». Победитель конкурса получит сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники, а его фотографию используют для дизайна проездного билета «Тройка», который выйдет лимитированным тиражом.

Более подробную информацию о правилах конкурса можно получить на портале проекта.

Фотоконкурс «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы» проводится второй раз подряд. В прошлом году его победителем стал Александр Любарский со снимком парка «Ходынское поле».

В столичном парке «Ангарские пруды» открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание», посвященная московским некоммерческим организациям. Выставка стала итогом фотоконкурса, в котором приняли участие сотрудники городских некоммерческих организаций и волонтеры.

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