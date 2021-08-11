Крупные банки России вернули ставки по вкладам на доковидный уровень

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Крупные российские банки в августе 2021 года повысили ставки по депозитам до уровня 2019 года, когда пандемия коронавирусной инфекции еще на началась. Об этом свидетельствуют данные компании Frank RG.

По состоянию на вторник, 10 августа, индекс FRG100, рассчитываемый путем анализа 450 вкладов в 54 банках России и отражающий среднюю доходность вкладов сроком до года, достиг 5,3 процента годовых.

Так, с начала августа индекс возрос на 0,16 процентных пункта. В последний раз аналогичный прирост был зафиксирован в ноябре 2018 года, передает РБК.

Центральный банк Российской Федерации 23 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых. Эксперты оценили это решение как самый «ястребиный» («ястреб» в денежно-кредитной политике символизирует повышение ставок — прим. «ВМ») шаг с декабря 2014 года.

До этого глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times заявила, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. Она напомнила, что страна испытывала высокую инфляцию в конце 1990-х и 2000-х годах, а ее низкий уровень наблюдался только в очень короткие периоды.