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Антитела к COVID-19 у беременных могут передаваться новорожденным

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Антитела к COVID-19 у беременных могут передаваться новорожденным
Фото: Pixabay

Беременные женщины, которые имеют антитела к коронавирусной инфекции, могут передать защиту своим новорожденным, которая будет действовать примерно шесть-семь месяцев. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

— Антитела, которые передаются новорожденному ребенку — эту единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев. Антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19, — цитирует спикера РИА Новости.

Различные штаммы коронавируса оказывают схожее воздействие на течение беременности. COVID-19, переносимый пациенткой в тяжелой форме, может спровоцировать преждевременные роды и усложнить процесс вынашивания плода. Этой информацией с «Вечерней Москвой» поделился ранее врач-иммунолог Николай Крючков.

В июле новые рекомендации для беременных появились в инструкции к «Спутнику V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное и пренатальное развитие. Позднее Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» по жизненным показаниям.

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