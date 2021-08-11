Появились кадры со сгоревшим рейсовым автобусом на Ленинградском проспекте в районе Сокол
Появились фотографии сгоревшего рейсового автобуса на Ленинградском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 77. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что по данному факту проводится прокурорская проверка.
— В связи с возгоранием рейсового пассажирского автобуса частного перевозчика «Гортакси» на Ленинградском проспекте проводится проверка, — заключила Нефедова.
12 июля на западе столицы в районе Митино загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне автобуса находились семь человек. Они успели покинуть транспортное средство до приезда пожарных.