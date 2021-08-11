Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились кадры со сгоревшим рейсовым автобусом на Ленинградском проспекте в районе Сокол

Илья Ашуров

Происшествия
Появились кадры со сгоревшим рейсовым автобусом на Ленинградском проспекте в районе Сокол
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 77к1 Карта всех событий

Появились фотографии сгоревшего рейсового автобуса на Ленинградском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 77. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
1/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
2/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
3/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
4/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что по данному факту проводится прокурорская проверка.

— В связи с возгоранием рейсового пассажирского автобуса частного перевозчика «Гортакси» на Ленинградском проспекте проводится проверка, — заключила Нефедова.

12 июля на западе столицы в районе Митино загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне автобуса находились семь человек. Они успели покинуть транспортное средство до приезда пожарных.

Читайте также:
ПожарыпроверкаПроисшествия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте