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Названа причина распространения пятна нефти в море возле Новороссийска

Полина Долганова

Происшествия
Названа причина распространения пятна нефти в море возле Новороссийска
Фото: newdaynews.ru

Шторм рядом с Новороссийском, прошедший недавно, стал причиной распространения пятна нефти в море, но спас побережье, которое не придется серьезно очищать. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.

— Мы подозреваем, что этому (разливу нефти — прим. «ВМ») мог способствовать шторм, который был ночью. Он мог это пятно достаточно сильно разнести по акватории. Был отжимной ветер от берега в сторону моря, — рассказал специалист.

По его словам, за пять часов до того момента, как спутник смог сфотографировать пятно в водах, территория разлива составляла около 35 квадратных километров, а затем вытянулась до 80 «квадратов».

Названа причина распространения пятна нефти в море возле НовороссийскаФото: Сайт Института космических исследований РАН / iki.cosmos.ru

Костяной подытожил, что факт ухода нефти в море помог берегу остаться нетронутым. Поэтому, как отметил эксперт, все обошлось «легким испугом», передает РИА Новости.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел вечером 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Позже благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что площадь пятна от выброса горючего составила 80 квадратных километров.

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