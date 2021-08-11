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Более 13 тысяч человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах

Илья Ашуров

Город
Более 13 тысяч человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах
Фото: АГН Москва

В настоящее время в корпус наблюдателей за сентябрьскими выборами записались более 13 тысяч человек. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Все записавшиеся в корпус предварительно пройдут двухэтапное обучение, по завершении которого им предстоит сдать тест. Только после успешного прохождения тестирования они смогут стать наблюдателями.

— В этом году образовательная программа состоит из двух блоков: дистанционного и очного. На сегодняшний день очное обучение прошли 5200 человек, а дистанционный курс — уже 7 500 будущих наблюдателей, — говорится в сообщении.

По данным Общественной палаты города, только 40 процентов наблюдателей ранее работали на избирательных участках. При этом мотивация для участия в наблюдении у активистов разная.

Так, 67-летняя пенсионерка Ольга Ивановна Лапшина сказала, что данный опыт ей будет полезен для личного развития, а пенсия — прекрасное время для активной общественной деятельности.

— С одной стороны, вся полученная информация будет мне полезна как гражданину, который знает свои права и умеет их отстаивать. С другой – у меня сейчас много свободного времени, и я могу посвятить его не только себе, но и обществу, — рассказала пенсионерка.

Студентка факультета журналистики РУДН Элона Баласян отметила, что участие в наблюдении за выборами — шанс познакомится с интересными людьми, а также получить полезные знания.

— Я даже не сомневаюсь в том, что знания, полученные мной в ходе курса обучения наблюдателей, пригодятся мне в будущем. Как журналисту и просто как гражданину, — заявила Элона.

В свою очередь наблюдатель со стажем Антон Федоров заявил, что для него главное — обеспечить честное голосование.

— Я являюсь наблюдателем уже четвертый год, и принципиально работаю от Общественной палаты. Общественная палата независима, и в этом ее безоговорочное преимущество, — отметил Антон.

Для того чтобы записаться в наблюдатели за выборами, нужно оставить заявку на сайте Общественной палаты Москвы.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

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