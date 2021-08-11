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Торговые сети примут участие в акции «Миллион призов» среди голосующих онлайн

Илья Ашуров

Город
Торговые сети примут участие в акции «Миллион призов» среди голосующих онлайн
Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

В акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» примут участие столичные торговые сети. В рамках этой программы стимулирования гражданской активности участники онлайн-голосования смогут получить призы.

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил, что бизнес в городе постепенно возвращается к своим доковидным показателям. Тем не менее сохраняется вероятность введения новых ограничений. По его мнению, участие в программе «Миллион призов — #ВыбираемВместе» демонстрирует социальную ответственность бизнеса.

Партнерами акции уже стали представители крупных сетей. Многие из них принимали участие в подобной программе летом прошлого года во время голосования по внесению поправок в Конституцию.

— Мы участвовали до этого и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее, — цитирует начальника управления по внешним связям компании «Азбука вкуса» Андрея Чурсина издание «АиФ».

Во вторник, 10 августа Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17–19 сентября.

Программа «Миллион призов» впервые была организована перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ по инициативе представителей бизнеса, сертификаты в рамках проекта получили более двух миллионов москвичей.

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