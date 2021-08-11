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Синоптики назвали самый дождливый день в столичном регионе на текущей неделе

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Синоптики назвали самый дождливый день в столичном регионе на текущей неделе
Фото: mos.ru / Е. Самарина

До конца текущей недели в столичном регионе сохранится летняя погода, однако ожидаются и кратковременные дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение этой недели погода будет такая же неоднородная, но летняя. Это очень важно. Лето продолжается, — рассказал он в эфире «Радио 1».

В четверг, по словам специалиста, температура будет составлять плюс 22–24 градуса. На этот день в регионе придется пик осадков.

Эксперт добавил, что в пятницу, 13 августа, а также в предстоящие выходные погода в области улучшится, однако дожди все еще могут идти.

А ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в столице на следующей неделе. По прогнозам синоптика, на Москву надвигается холодный фронт. Он также отметил, что волна холода будет ощущаться достаточно сильно, что и станет первым «осенним звоночком».

Также москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад. В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — в космосе пронесется поток Персеиды.

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