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Суд не удовлетворил жалобу на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде

Илья Ашуров

Происшествия
Суд не удовлетворил жалобу на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Таганский районный суд Москвы оставил без изменений приговор стендап-комику Идраку Мирзализаде. Он останется под арестом еще 8 дней. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановление Таганского районного суда от 9 августа 2021 года о назначении И. К. Мирзализаде административного наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток оставлено без изменения, — заключили в пресс-службе.

Суд не удовлетворил жалобу на арест стендап-комика Идрака МирзализадеФото: Пресс-служба Мосгорсуда

В понедельник, 9 августа, суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток.

В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

В конце июля в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

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