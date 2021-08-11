Эксперты выяснили, кто в России чаще выигрывает в лотереях

Кадр из фильма «Большие деньги»

Российские мужчины чаще выигрывают в лотереях, нежели женщины. К соответствующим выводам привели исследования распространителя лотерейных билетов «Столото». Однако при этом размер выигрыша дам чаще всего оказывается больше.

По словам специалистов, в начале 2021 года мужчины чаще становились победителями разных азартных конкурсов. В лотереях за первые шесть месяцев текущего года выигрывали 57 процентов мужчин и 43 процента женщин.

Эксперты уточнили, что с января по июнь 2021 года в России был разыгран призовой фонд в размере 17,166 миллиарда рублей. Всего за указанный период было продано 96,179 миллиона выигрышных билетов, передает ФАН.

Весной россиянам рассказали о новой схеме обмана с бесплатной лотереей. В рамках данной схемы злоумышленники связываются с потенциальной жертвой под видом сотрудников компаний, организующих лотереи, и предлагают бесплатный билет. Чтобы получить выигрыш, требуется указать данные своей банковской карты.

При этом названия компаний, якобы предоставляющих бесплатные билеты, могут совпадать или перекликаться с названиями крупнейших официальных лотерейных организаций. Однако адреса электронной почты, с которых поступают мошеннические предложения, вызывают подозрения.