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Тележурналист Евгений Попов: Проблема переселения жителей в новые дома по программе реновации решается в районе Филевский Парк

Павел Гриднев

Общество
Тележурналист Евгений Попов: Проблема переселения жителей в новые дома по программе реновации решается в районе Филевский Парк
Фото: Игорь Дегтярев

Смотровые ордера на новые квартиры по программе реновации получили 20 семей, проживавшие в аварийных домах на улицах Заречной, Новозаводской и Большой Филевской в районе Филевский Парк. Благодаря активности жителей и медийной поддержке Евгения Попова удалось ускорить сроки переселения москвичей.

— Сегодня собственное жилье выбирали люди, которые долгие годы жили в абсолютно неприемлемых условиях: в тесных, аварийных квартирах. Поэтому за них особенно радостно. Мы вместе с инициативной группой горожан приложили немало усилий, чтобы этого дня новоселам не пришлось ждать еще год или два, как им было обещано. Социальное благополучие людей — один из важных критериев качества жизни. Государство обязано создать условия для комфортной жизни своих граждан, — отметил Евгений Попов.

Журналист по просьбе жителей подключился к решению проблемы в апреле, когда стало очевидно, что переселение жителей аварийных домов на улицах Заречной, Новозаводской и Большой Филевской оттягивается еще на год. Сюжеты на телевидении и посты в соцсетях вызвали большой общественный резонанс. Это помогло собрать сотни подписей против переноса сроков предоставления новых квартир. Следующим шагом стало проведение переговоров с департаментами градостроительной политики и городского имущества Москвы. Для ускорения процесса правительству Москвы было предложено рассмотреть возможность переселения по мере готовности квартир, не дожидаясь завершения отделочных работ во всем доме. Инициативу поддержали и жители, и власти.

— Уверен, что у этой истории будет хорошее завершение, — комментирует Евгений Попов. — С мая, когда началась выдача ордеров, уже 54 семьи получили новое жилье и начали переезд. Чиновники пообещали, что до конца года все жители ветхих домов, расположенных на этих улицах в районе Филевский Парк, смогут стать владельцами современных и комфортных квартир.

По программе реновации построено 1,3 миллиона квадратных метров жилья, около 40 тысяч жителей начали переселение. Всего планируется возвести 16,4 миллиона квадратных метров для 1 миллиона москвичей.

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