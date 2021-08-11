Четырнадцатилетний подросток на электросамокате сбил женщину в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

Подросток на электросамокате сбил женщину в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

— По данному факту проводится проверка, — заключили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 10 августа на Новинском бульваре. Собеседник «ВМ» знакомый с ситуацией сообщил, что четырнадцатилетний мальчик, управляя электросамокатом, совершил наезд на 31-летнюю москвичку.

— После ДТП подростка доставили в отдел полиции, а женщину госпитализировали с закрытым переломом лодыжки, — заключил собеседник «ВМ».

Как управлять электросамокатом и не причинить вреда себе и окружающим, «Вечерке» рассказал владелец бизнеса по производству и обслуживанию электротранспорта Арно Жаккар.

Правила безопасной езды просты: не нарушать скоростной режим (ездить со скоростью не более 20 км/ч), не разговаривать по телефону, не кататься в наушниках и помнить, что тротуар в первую очередь для пешеходов.