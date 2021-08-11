Один человек погиб и семь пострадали в ДПТ в Подмосковье

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35 километр трасса А-107 Карта всех событий

На 35-м километре трассы А-107 произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и семеро получили травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 11 августа.

По словам собеседника «ВМ», на территории населенного пункта Ямкина в городском округе Белгородском лоб в лоб столкнулись автомобили марок Isuzu и ВАЗ 2112. В результате столкновения один человек скончался на месте происшествия, еще семеро получили травмы. Трем пострадавшим потребовалась госпитализация. Их доставили в центральную городскую больницу Ногинска.

Собеседник «ВМ» также уточнил, что детей среди пострадавших нет.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на 10 августа на Калужском шоссе в Москве. 16-летняя девушка без водительских прав управляла автомобилем, который влетел в бордюрный камень. От удара машина перевернулась. Девушка погибла, а трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы.