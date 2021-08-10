Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП на Калужском шоссе

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

В результате ДТП в Новой Москве погибла 16-летняя девушка. Она находилась за рулем, не имея водительского удостоверения. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел около 4 часов утра на 36-м километре Калужского шоссе рядом с поселением Десеновское. Девушка потеряла управление, и автомобиль ВАЗ 21140 врезался в бордюрный камень.

— В результате машина перевернулась, несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы, — заключила Нефедова.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

8 августа на Калужском шоссе также произошло смертельное ДТП. КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии.

На минувшей неделе в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли.