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Почти 30 тысяч ДДУ с ипотекой на покупку жилья в новостройках оформили в Москве

Иван Юминов

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Почти 30 тысяч ДДУ с ипотекой на покупку жилья в новостройках оформили в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С начала года заключено 28 248 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием ипотеки на покупку жилья в новостройках столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в среду, 11 августа.

— Так, в июне 2021 года 86 процентов квартир в новостройках граждане приобрели в ипотеку — это 5827 договоров долевого участия. При этом в предыдущие месяцы текущего года этот показатель был не выше 67 процентов, — рассказала председатель ведомства.

По итогам шести месяцев в Москве зафиксировано рекордное число ипотеки, оформленной на покупку первичного жилья. Это может быть связано с изменениями условий льготной ипотеки, вступивших в силу 1 июля, предположила Пятова.

Тогда ставка увеличилась до семи процентов, а максимальная сумма кредита снизилась до трех миллионов рублей. Спрос, по словам Пятовой, мог резко повыситься, так как люди стремились приобрести жилье на более выгодных условиях.

27 июля сообщалось, что Росреестр в первом полугодии зарегистрировал в стране 422,5 тысячи ДДУ, это на 51 процент больше аналогичного показателя за 2020 год.

Наиболее активными регионами стали Москва — 68,3 тысячи ДДУ, Подмосковье — 60,6 тысячи, Санкт-Петербург — 37,8 тысячи, а также Краснодарский край — 23,8 тысячи. За шесть месяцев показатель по зарегистрированным ипотечным сделкам составил 1,8 миллиона, что на 41,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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