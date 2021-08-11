Путин наградил завоевавших медали российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для отечественных спортсменов, взявших медали на Олимпийских играх в Токио. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 11 августа.

Орден Александра Невского получили синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Кроме того, орденом Почета наградили борца Абдулрашида Садулаева, гимнаста Дениса Аблязина, а также фехтовальщицу Инну Дериглазову.

Легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщица София Позднякова, теннисист Андрей Рублев, а также стрелок Виталина Бацарашкина были удостоены ордена Дружбы, отмечает Nation News.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.