Столичные дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Утром в среду, 11 августа, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» спасли девушку, которая перелезла за ограждение Большого Устьинского моста. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сегодня в 6:15 утра во время укладки асфальтобетонного покрытия на Садовнической улице дорожные рабочие заметили девушку, которая перелезла через ограждение Большого Устьинского моста, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» Алексей Поляков и Дмитрий Кульков смогли вступить с девушкой в диалог и, улучив подходящий момент, вытащили ее на тротуар. После этого рабочие находились вместе с девушкой в безопасном месте до приезда полиции.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В апреле спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая упала в воду с Большого Каменного моста во время попытки сделать селфи.