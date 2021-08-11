Депутат Госдумы поощрил Садулаева за победу на Олимпийских играх в Токио

Фото: Instagram / sadulaev_abdulrashid

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев поощрил его за победу на Олимпийских играх в Токио.

— Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров, — рассказал спортсмен.

Кроме того, он поблагодарил Гаджиева за то, что он поддерживал борца словом и делом на протяжении взрослой карьеры. Садулаев на странице в Instagram пообещал с тренером держать планку и радовать болельщиков новыми победами.

По данным РИА Новости и дагестанского телеканала ННТ, Гаджиев поощрил спортсмена в размере одного миллиона долларов.

Садулаев 7 августа завоевал золото на Играх в весовой категории до 97 килограммов. В финале он оказался сильнее американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступали под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн был заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они прошли с 23 июля по 8 августа.