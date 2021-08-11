Дептранс уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом на востоке Москвы
Четверо пострадавших в результате столкновения двух автомобилей и автобуса на востоке города доставлены в больницы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 11 августа.
— По уточненным данным, в автомобилях пострадало четыре человека, они госпитализированы в городские больницы, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на 9-й Парковой улице в районе дома 23. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.
В автобусе пострадавших нет. Причины инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД. По данным источника «ВМ» в экстренных службах, среди пострадавших есть беременная женщина.
11 августа сообщалось, что автобус загорелся на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.