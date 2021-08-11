Названа главная причина, по которой россияне берут кредиты на отдых и одежду

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Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главную причину, почему россияне берут кредиты на отдых и одежду.

— Люди замещают кредитными деньгами то, на что своих денег не хватает. Это нехорошо, это говорит, что норма дохода снижена, — рассказал он.

Григорьев отметил, что если бы россиянам вообще не выдавали кредиты, то уровень потребления граждан был бы ниже. При этом он подчеркнул, что представить и зафиксировать однозначно, как жилось бы гражданам при таких условиях, крайне непросто.

— Кредиты, как правило, достаточно дорогие. Если человек вовремя не платит в льготный период, то ставка обычно достаточно высокая. Вроде бы, с одной стороны, кредит повышает уровень потребления, а с другой, если бы человек его не брал, жил бы примерно так же. Люди, конечно, беря кредиты, решают текущие проблемы, но решают их очень дорогой ценой, — заключил эксперт.

«ВМ» ранее сообщала, что у россиян появился новый тренд — кредит на отпуск. Средняя сумма займа, который клиенты берут этим летом, составляет 500 тысяч рублей. Причем доля подобных займов в портфеле увеличилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Также растет доля кредитов на отдых в МФО — микрофинансовых организациях.