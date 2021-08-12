Футуролог рассказал, от чего погибнет человечество

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Шесть возможных сценариев конца света проанализировал шведский футуролог Карим Джебари.

Он считает, что глобальное потепление, хоть и может создать людям множество проблем, но напрямую существованию человечества не угрожает. Фатальные последствия могут наступить только если климат на планете станет таким же, как на Венере, где температура на поверхности превышает 400 градусов по Цельсию. Но оснований предполагать, что такое может случиться, нет, заключил футуролог.

Также, по словам ученого, человечество не может погибнуть из-за извержения вулканов. На Земле известны примерно 20 так называемых супервулканов. Их извержения происходят один раз примерно в 100 тысяч лет. Вытекающая при этом из земной коры лава уничтожает все живое вокруг.

— Климатические изменения, которые супервулканы вызывали ранее в истории, происходили гораздо медленнее, чем климатические изменения, вызываемые сейчас нами самими, — отметил Джебари.

Он считает, что передающиеся от человека к человеку заболевания действительно могут представлять опасность. При этом больше всего ученого пугают те, при которых люди могут продолжать активно жить и заражать других — например, ВИЧ.

Пока экономические ресурсы на медицинские исследования и соблюдение гигиены есть, пандемии можно контролировать, но если условия изменятся, то человечеству будет сложнее защититься, отметил ученый.

Война, по мнению футуролога, является самой вероятной причиной Апокалипсиса. Она может начаться с маленького тактического ядерного взрыва и привести к глобальному конфликту, за которым последует ядерная зима. Средняя температура на планете может понизиться на 10-20 градусов. Период холода может растянуться на десятилетие, что катастрофически скажется на сельском хозяйстве.

Джебари отметил, что искусственный интеллект вряд ли может стать причиной гибели человечества. У существующих технологий нет потенциала, чтобы стать лучше, чем человек. И прежде чем такая угроза появится, ученые, возможно, успеют создать систему, которая не даст искусственному интеллекту выйти из-под контроля.

Футуролог заявил, что у землян есть риск быть уничтоженным астероидом, хотя на ближайшую перспективу ученые такую возможность исключили. Есть и более фантастический сценарий — появление пришельцев, которые могут оказаться не слишком дружелюбными, из-за чего возникнет конфликт. Тогда последствия могут быть фатальными для землян, передает финский портал Yle.

Эксперт рассказал, какую угрозу для Земли представляет космический мусор. Порядка семи тысяч тонн космического мусора расположены на орбите Земли.