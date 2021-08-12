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ФК «Челси» победил «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

Юлия Курганова

Спорт
ФК «Челси» победил «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА
Фото: twitter.com/chelseafc

Лондонский футбольный клуб «Челси» по пенальти обыграл испанский «Вильярреал» и во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Основное время встречи, которая проходила в Белфасте, закончилось со счетом 1:1. Голы забили Хаким Зиеш в команде «Челси» (27-я минута) и Жерар Морено у «Вильярреала» (73). В дополнительное время никто не смог забить гол, а в серии пенальти точнее оказались футболисты лондонского клуба.

Ранее «Челси» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.

Московский «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги чемпионов. Теперь футболисты российского клуба сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

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