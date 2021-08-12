ФК «Челси» победил «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА
Лондонский футбольный клуб «Челси» по пенальти обыграл испанский «Вильярреал» и во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Основное время встречи, которая проходила в Белфасте, закончилось со счетом 1:1. Голы забили Хаким Зиеш в команде «Челси» (27-я минута) и Жерар Морено у «Вильярреала» (73). В дополнительное время никто не смог забить гол, а в серии пенальти точнее оказались футболисты лондонского клуба.
Chelsea’s won another European Cup, European Cup, European Cup. 🎶 pic.twitter.com/JadwAvPvUy— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021
Ранее «Челси» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.
Московский «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги чемпионов. Теперь футболисты российского клуба сыграют в групповом этапе Лиги Европы.