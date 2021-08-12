Депутат Рады предупредил Киев о последствиях десяти посланий Путина

Фото: Администрация президента РФ

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что президент РФ Владимир Путин дал Украине десять предупреждений, которые власти не заметили, и предупредил о последствиях подобного непонимания. Об этом он написал на своей странице в соцсети в Facebook.

Прежде всего парламентарий отметил предупреждение по поводу Майдана, которое никто не понял. Вторым являлся Крым, но «опять не дошло».

— Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. «Северный поток — 2». Аналогично, — высказался Кузьмин.

Также депутат включил в список непонятых украинской властью предупреждений российского лидера повышение цен на газ, заявление в ООН, иск к Украине в ЕСПЧ, статью об историческом единстве русского и украинского народа, а также реакцию Путина на преследование лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

— Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? — написал Кузьмин.

Постпред Крыма заявил о подготовке антироссийских провокаций со стороны Украины. Власти Украины готовят «целую серию антироссийских и антикрымских провокаций, которые будут нацелены на нагнетание напряженности на Черном море».