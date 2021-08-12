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Столичные врачи вылечили еще  3 329 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще  3 329 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3 329 человек за последние сутки. Об этом в четверг, 11 августа, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 401 836.

За последние 24 часа в столице выявили 2 294 новых случая заражения коронавирусом. За сутки в городе госпитализировали 750 пациентов с COVID-19, скончались 56 человек.

Столичные врачи вылечили еще  3 329 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

В настоящее время на ИВЛ находятся 353 москвичей.

За последние 24 часа в России выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в стране наблюдается снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике против штамма «дельта».

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