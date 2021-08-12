«Вернусь — поставлю свечку»: москвичка рассказала, как чудом не попала на Ми-8, разбившийся на Камчатке

Фото: youtube/Planespotter1

Москвичка Анна, работающая организатором мероприятий, должна была в составе группы из 13 человек лететь на вертолете Ми-8, разбившемся на Камчатке. Но за два до трагедии туристы сняли бронь. Об этом женщина рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Наша группа должна была лететь в Долину гейзеров на вертолете компании «Витязь-Аэро». Оплата у них перед вылетом, а мы еще из Москвы забронировали места месяца полтора назад. Но выпала возможность вылететь на Командорские острова, и мы сняли бронь. Девушка-менеджер перезванивала уточнить отмену и сказала, что вертолет отдадут другой группе — уже для экскурсии на озеро, — объяснила собеседница.

Сейчас, говорит она, сложно говорить о личных ощущениях после случившегося. Но женщина считает, что для нее и ее попутчиков произошло все-таки чудо. При этом летать она бояться не будет.

— У меня работа такая. На Камчатке лечу уже второй раз за месяц. Когда вернусь, конечно, поставлю свечку. Очень соболезную родным пострадавших. Теоретически на этом вертолете могла бы оказаться моя группа. Возможно, еще кого-то бы взяли. Хоть и экскурсия, которую мы планировали, дорогая — сезон высокий, туристов много. В Долину гейзеров она, например, стоит 46 тысяч рублей на человека за целый день. Сколько туристы заплатили за полет на озеро, я не знаю, — заключила Анна.

Трагедия с вертолетом Ми-8, произошла 12 августа. Воздушное судно с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту совершило жесткую посадку на озеро Курильское в Усть-Большерецком районе Камчатского края в Кроноцком заповеднике. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек, восьми удалось спастись. Причины случившегося выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В расследовании происшествия также примут участие специалисты Межгосударственного авиационного комитета.