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Московская система распознавания лиц помогла задержать обвиняемого в убийстве

Илья Ашуров

Происшествия
Московская система распознавания лиц помогла задержать обвиняемого в убийстве
Фото: Pixabay

В июле этого года система распознавания лиц в столичном метро «Сфера» помогла обнаружить 221 человека. Большинство из них люди, находящиеся в розыске. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего в прошлом месяце умным камерам метрополитена удалось вычислить 186 человек, находящихся в розыске за различные преступления: небольшой тяжести — 96 человек, средней — 53, тяжкие — 30 и особо тяжкие — 7.

Среди обнаруженных при помощи системы «Сфера» есть и обвиняемый в убийстве. Его задержали 25 июля на станции метро «Братиславская».

Система работает на основе технологии, которая сканирует лицо пассажира и преобразовывает полученные данные в уникальный биометрический ключ.

— Если человек находится в розыске, система тут же оповестит полицию. Все фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются на 100 процентов анонимными. Данные хранятся в центре обработки информации, доступ к которым есть только у правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, «Сферу» используют для поиска пропавших без вести людей, а также для обнаружения потерявшихся детей. В июле она помогла обнаружить 35 и 12 горожан из этих категорий соответственно.

Нередко метро становится и местом преступления. Так, этим летом полиция задержала 31-летнего приезжего мужчину, который совершил несколько краж мобильных телефонов в столичном метро.

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