Олег Леонов: При реконструкции набережной Яузы опять забыли про москвичей

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов выступил в защиту жителей ЦАО на встрече с архбюро «Wowhaus».

Почти год тянется история с проектом реконструкции набережной Яузы в Басманном районе. Прошли стратегические сессии с экспертами-урбанистами, жители внесли свои предложения. Следующим этапом должно было стать создание цельной концепции реставрационных работ с учетом мнения жителей. Но на очередной встрече архитектурное бюро «Wowhaus» не смогло представить москвичам продукт, над которым оно работало последние десять месяцев. Участники увидели несколько рендеров, не соответствующих ранее оговоренным стандартам.

— Людям обещали готовую концепцию, созданную с учетом их мнения, а показали картинки, не имеющие отношения к тому, что обсуждалось на предварительных встречах. Само понятие соучаствующего проектирования общественных пространств основано на том, что мнение жителей ставится во главу угла, здесь этого не произошло. Такое отношение к людям недопустимо, — заявил Олег Леонов.

Леонов пояснил, что «Wowhaus», взявшее на себя ответственность за проект, не соблюдает договоренностей и нарушает сроки, оговоренные с активными жителями Басманного района. Бюро, в свою очередь, ссылается на пандемию и сложность согласования. Олег Леонов подчеркнул, что добьется того, чтобы жители получили от подрядчика готовую концепцию реконструкции набережной Яузы, где будут учтены их пожелания.

Состояние набережных Яузы и экологическая ситуация с рекой, протекающей через всю Москву — предмет особого беспокойства жителей сразу нескольких районов столицы.