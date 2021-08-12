Лавров напомнил, что Крым входит в состав Союзного государства с Белоруссией

Фото: МИД РФ

Крым как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в четверг, 12 августа.

— У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством, — рассказал министр.

По законодательству России, полуостров является ее территорией и входит в Союзное государство «вместе с белорусскими друзьями», приводит слова Лаврова РИА Новости.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент. Он также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».