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Посол России высказался о задержании в ФРГ подозреваемого в работе на разведку РФ

Иван Юминов

Политика
Посол России высказался о задержании в ФРГ подозреваемого в работе на разведку РФ
Фото: МИД РФ

Великобритания не обращалась к России в связи с задержанием в Германии британца, которого подозревают в работе на российскую разведку. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в четверг, 12 августа.

— Никаких обращений на этот счет не было. Я сейчас в Ливерпуле, и здесь старшие лица министерства иностранных дел и министерства обороны присутствовали на церемонии, посвященной 80-летию отплытия «северных конвоев», но никаких обращений от них не было, — рассказал дипломат.

У посольства нет данных о якобы работе задержанного на разведку, а Келин сам узнал об этом из газет, отмечает РИА Новости.

11 августа в Генеральной прокуратуре ФРГ сообщили о задержании гражданина Великобритании по подозрению в работе на российские спецслужбы. В пресс-службе уточнили, что до своего задержания мужчина по имени Дэвис С. был сотрудником британского посольства в Берлине.

По данным ведомства, он «как минимум единожды смог передать представителю российской спецслужбы документы, полученные им в ходе работы». В сообщении также говорится, что подозреваемого наградили за передачу информации — он получил на руки некоторую сумму денег.

Британца задержали 10 августа в городе Потсдам. В месте проживания злоумышленника и в его офисе прошли обыски.

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